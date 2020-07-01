Политолог Алексей Мартынов: Голосование по Конституции в Москве проходит при рекордной явке

Рекордной для столицы назвал нынешнюю явку москвичей на голосование по поправкам в Конституцию политолог Алексей Мартынов. На встрече с журналистами он сказал:

- Каждый регион имеет свои уже сложившиеся и устоявшиеся электоральные традиции, в том числе и по явке. В этот раз в Москве проходит электронное голосование. И я думаю, в перспективе все пойдут по примеру Москвы. И в ближайшем будущем остальные регионы страны будут голосовать таким способом. Потому что это удобно, современно и надежно.

Рекордные цифры явки он объяснил растянутостью процесса на несколько дней. Москвичи - занятой народ, заметил политолог, всем всегда некогда. А тут люди приходят и делают свой выбор. Это происходит еще и потому, что голосование растянуто на несколько дней.

Напомню, сегодня основной и заключительный день голосования по внесению изменений в Конституцию. Итоги голосования будут подведены также сегодня.

По оценкам множества экспертов и наблюдателей, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.