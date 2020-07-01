Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции

Голосование по изменению Конституции прекрасно организовано и проходит абсолютно легитимно. Об этом заявил гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что в некоторых регионах явка достигла 97%, что свидетельствует о грамотной и удобной организации голосования.

"Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным, - сказал Журавлев агентству городских новостей "Москва". - По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 нарушений по всей стране, из них 17 - повторное голосование. И это говорит наша оппозиция, поэтому там еще надо разбираться, действительно ли все оставшиеся являются нарушением и какого они качества. Но сам факт - 28 нарушений на миллионы проголосовавших - означает, что их нет, это совсем незначительная цифра".

Политолог считает, что голосование на протяжении недели оказалось очень удобным и позволило одновременно избежать большого скопления людей и проголосовать всем желающим.