Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции в Москве абсолютно прозрачно

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала, что голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит абсолютно прозрачно и организовано на высоком уровне. На участках работают наблюдатели и соблюдаются меры по борьбе с распространением коронавируса, а возможность проголосовать на протяжении недели или онлайн позволила привлечь больше людей.

"Многие москвичи могут быть в отъезде, на работе или на учёбе. И у них есть хорошая возможность сделать свой выбор в подходящий день. Кроме того, в Москве ещё проходило и электронное голосование. Я уверена, что такой способ будет использоваться и в последующих голосованиях", - цитирует её газета Metro.

Сама Лахова уже проголосовала на участке и осталась довольна процессом. У неё измерили температуру на входе, выдали маску и перчатки, на участке работали два наблюдателя. "Всё абсолютно прозрачно, никаких сомнений не возникает", - отметила она.