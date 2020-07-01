Ремчуков: Сигналы о нарушениях не находят подтверждения

Группа разбора общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве 1 июля проверила информацию о 27 нарушениях процедуры голосования, однако ни одно из сообщений не нашло подтверждения. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

"Из 27 обращений 25 касались нарушений в отношении участковых избирательных комиссий и 2 - в отношении территориальных комиссий, - рассказал Ремчуков. - Все обращения были проверены и не нашли подтверждения".

Всего за неделю голосования группа разбора рассмотрела 119 сообщений о нарушениях, подтвердились из них 8, добавил глава ОП. В целом, подчеркнул он, голосование в столице проходит спокойно.

Официальный представитель общественного штаба Александр Асафов добавил, что людей на участках в Москве сегодня существенно больше, чем в предыдущие дни - многие горожане ожидаемо пошли голосовать именно 1 июля. Участки закроются в 20:00.