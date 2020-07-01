Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19

Вторая волна пандемии коронавируса в столице маловероятна. Об этом во время беседы с жителями новой Москвы заявил мэр Сергей Собянин.

"Роста заболеваемости мы не фиксируем уже три месяца, - отметил глава города. - Сейчас ситуация улучшается". По оценкам Собянина, вероятность второй волны мала, возможны лишь некоторые отклонения. "В целом они не изменят ситуацию", - полагает Собянин.

Он также возлагает большие надежды на вакцину, которая сейчас проходит испытания. Собянин считает, что уже в сентябре город получит значительные объемы вакцины.