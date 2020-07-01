Новости

В Цюрихе 600 человек отправили на карантин после заражения в ночном клубе 19:29
Памфилова: МВД обеспечило полную сохранность бюллетеней для голосования 19:26
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс 19:24
В Коми открылись торговые центры 19:24
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции в Москве абсолютно прозрачно 19:20
В Петербурге автомобиль протаранил кафе 19:07
Ремчуков: Сигналы о нарушениях не находят подтверждения 18:56
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине 18:50
Стало известно, когда Эрмитаж откроется для посетителей 18:47
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:36
Volvo отзывает более 2 млн автомобилей 18:32
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн 18:15
Прах погибшей на Бали 18-летней блогерши доставили в Петербург 18:12
Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад 18:10
Крупный пожар в Красногорске потушен 18:07
Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев на 30 дней 18:07
Hyundai начал строить в России моторный завод 18:00
Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста 17:55
"Уфа" обогнала "Спартак" в таблице РПЛ 17:38
Экономист Андрей Бунич: В Москве процесс голосования по Конституции организован четко 17:35
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА 17:34
Kia, которая больше не Optima: модель начала шествие по миру под именем K5 17:18
Константин Косачев: Нынешнее голосование устроено максимально удобно 17:15
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 17:14
В ульяновской колонии заключенные вырыли подкоп для побега 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 18:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19

Текст: Сергей Бабкин

Вторая волна пандемии коронавируса в столице маловероятна. Об этом во время беседы с жителями новой Москвы заявил мэр Сергей Собянин.

"Роста заболеваемости мы не фиксируем уже три месяца, - отметил глава города. - Сейчас ситуация улучшается". По оценкам Собянина, вероятность второй волны мала, возможны лишь некоторые отклонения. "В целом они не изменят ситуацию", - полагает Собянин.

Он также возлагает большие надежды на вакцину, которая сейчас проходит испытания. Собянин считает, что уже в сентябре город получит значительные объемы вакцины.

Эксперт: Коронавирус может вскоре потерять свою поражающую силу
Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
За сутки в России подтверждено 6556 случаев COVID-19 в 83 регионах
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы