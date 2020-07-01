В Красногорске произошел крупный пожар

В городском округе Красногорск Московской области загорелись площади рядом со складскими помещениями строительного магазина.

Со стороны пересечения Ильинского и Новорижского шоссе наблюдается открытое пламя и темно-серые клубы дыма.

Подробностей инцидента и данных о пострадавших пока нет.