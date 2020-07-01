В Красногорске произошел крупный пожар

Фото: Михаил Хорошилов
В городском округе Красногорск Московской области загорелись площади рядом со складскими помещениями строительного магазина.
Со стороны пересечения Ильинского и Новорижского шоссе наблюдается открытое пламя и темно-серые клубы дыма.
Подробностей инцидента и данных о пострадавших пока нет.
Сильнейший #пожар в подмосковном Красногорске попал на #Видеоhttps://t.co/g9J8x2yqhk#Видео #Красногорск #Подмосковье #пожар #Россия pic.twitter.com/i9MSnqbTVr— Cобытия дня в России (@smnewsru) July 1, 2020