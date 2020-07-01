В Москве еще 1796 пациентов вылечились от коронавируса

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152193 человек, - прокомментировала эту новость заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, но без хронических заболеваний. Помимо этого, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Оперштаб напоминает: если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.