В Москве еще 3 тысячи коек выводят из работы с COVID-19

В столице еще 3 тысячи коек выводят из работы с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Эпидемиологическая ситуация в городе стабильно улучшается, поэтому, с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей, мы продолжаем процесс обратного перепрофилирования медучреждений города. На этой неделе принято решение о выведении еще 3 тысяч коек городских, федеральных и частных стационаров из работы с коронавирусом. Это больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина. К работе в стандартном режиме также вернутся федеральные и частные медучреждения - ЦКБ "РЖД-Медицина", Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, Университетская клиническая больница №2 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Медико-санитарная часть МВД России по Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России. Таким образом, уже более половины всего коечного фонда, подготовленного для лечения пациентов с коронавирусом, вернется к нормальной работе, - рассказала вице-мэр.

По временному стандарту койки в палатах в этих клиниках установят на увеличенном расстоянии друг от друга. Кроме того, будет предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализировать пациентов будут через отдельный вход больницы, с интервалом не менее 15 минут и проведением дезинфекции. Еще одно обязательное условие - тестирование на коронавирус. Лишь после получения отрицательного результата на коронавирус может начаться плановое лечение. На время обследования больных разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Данный стандарт разработан для всех больниц, которым предстоит возвращение к привычному режиму работы.