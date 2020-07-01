Новости

Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах достигло 6562 человек 20:40
В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования 20:33
Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд 20:32
В регионах ЦФО откроются гостиницы и летние кафе 20:30
В Ростове-на-Дону в жилом доме обрушилась крыша 20:20
Примаков: Россияне за рубежом активно голосуют по поправкам к Конституции 20:16
В Москве росгвардейцы оказали помощь пожилой женщине 20:06
В Цюрихе 600 человек отправили на карантин после заражения в ночном клубе 19:29
Памфилова: МВД обеспечило полную сохранность бюллетеней для голосования 19:26
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс 19:24
В Коми открылись торговые центры 19:24
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции в Москве абсолютно прозрачно 19:20
В Петербурге автомобиль протаранил кафе 19:07
Ремчуков: Сигналы о нарушениях не находят подтверждения 18:56
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине 18:50
Стало известно, когда Эрмитаж откроется для посетителей 18:47
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:36
Volvo отзывает более 2 млн автомобилей 18:32
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн 18:15
Прах погибшей на Бали 18-летней блогерши доставили в Петербург 18:12
Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад 18:10
Крупный пожар в Красногорске потушен 18:07
Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев на 30 дней 18:07
Hyundai начал строить в России моторный завод 18:00
Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 19:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Тур в маске

Музеи открыли двери для посетителей
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8195)
Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, филиалы музея Москвы, Музей Космонавтики и еще около 15 столичных музеев откроются для посетителей 1, 2 и 3 июля. В Санкт-Петербурге полноценная музейная жизнь начнется с 6 июля - первой гостей примет Петропавловская крепость. Не отстают и другие регионы, постепенно снимая ограничения.

Правда, чтобы попасть в музей, придется заранее подумать о билетах и либо купить их онлайн, либо забронировать время сеанса. Соблюдая требования Роспотребнадзора, музеи вынуждены ограничивать количество посетителей, одновременно находящихся в выставочных залах.

Фото: Александр Корольков/РГ
Частные музеи внесут в реестр

Не забудьте взять с собой маску и перчатки, а при входе в музей с пониманием отнеситесь к обязательному контролю температуры. В самих музейных залах придется соблюдать социальную дистанцию и следовать по специальному маршруту. Но согласитесь, все эти неудобства с легкостью компенсирует долгожданная возможность насладиться произведениями искусства в офлайн-формате. Бонусом станет отсутствие экскурсионных групп - их пустят в музеи позже.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Как начинают свою работу музеи под открытым небом
Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"