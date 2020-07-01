Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, филиалы музея Москвы, Музей Космонавтики и еще около 15 столичных музеев откроются для посетителей 1, 2 и 3 июля. В Санкт-Петербурге полноценная музейная жизнь начнется с 6 июля - первой гостей примет Петропавловская крепость. Не отстают и другие регионы, постепенно снимая ограничения.

Правда, чтобы попасть в музей, придется заранее подумать о билетах и либо купить их онлайн, либо забронировать время сеанса. Соблюдая требования Роспотребнадзора, музеи вынуждены ограничивать количество посетителей, одновременно находящихся в выставочных залах.

Не забудьте взять с собой маску и перчатки, а при входе в музей с пониманием отнеситесь к обязательному контролю температуры. В самих музейных залах придется соблюдать социальную дистанцию и следовать по специальному маршруту. Но согласитесь, все эти неудобства с легкостью компенсирует долгожданная возможность насладиться произведениями искусства в офлайн-формате. Бонусом станет отсутствие экскурсионных групп - их пустят в музеи позже.