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01.07.2020 20:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

Текст: Александр Мелешенко

В Москве ровно в 20:00, когда закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию, соединили пять частей ключа шифрования системы электронного голосования. Всю неделю, пока длилось голосование, ключи находились у пяти разных хранителей.

Теперь ключи объединили, что позволит начать подсчет голосов, которые отдали жители Москвы и Нижегородской области дистанционно - в общей сложности онлайн проголосовали более миллиона человек в двух регионах.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Ключ расшифровки, чтобы ни у кого не возникало мысли о том, что можно узнать голоса заранее, как-то их подменить, изменить, перед началом голосования за несколько дней был разделен на пять частей и роздан пяти хранителям ключа, - объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. - Это представители Мосгоризбиркома, Нижнего Новгорода, потому что они тоже участвовали в электроном голосовании, это представители движения "Голос" и представители Общественного штаба".

Результаты подсчета электронных голосов станут известны ориентировочно в 21:30.

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