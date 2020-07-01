В Москве найденную у "черного копателя" медаль вернули родным ветерана

Сотрудники СК по Московской области передали жителю Люберецкого городского округа Александру Полетаеву медаль "За боевые заслуги". Награда принадлежала его дяде - герою Великой Отечественной Войны - Сергею Вячеславовичу Полетаеву.

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что награда была обнаружена следователями во время обыска у гражданина, обвиняемого по уголовному делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

Следствие установило, что этот человек занимался незаконными раскопками в тех местах, где во время Великой Отечественной Войны шли бои. В народе таких людей называют "черными копателями". Мужчина находил боеприпасы, оружие, ордена и медали бойцов. А хранил находки на даче в Орехово-Зуево (Московская область).

Во время расследования уголовного дела на даче обвиняемого был проведен обыск, во время которого были обнаружены награды героев Великой Отечественной войны. Среди них оказалась и медаль "За боевые заслуги".

Криминалистами СК России по Московской области совместно с Управлением уголовного разыска МВД России по Московской области и при содействии сотрудников ФГКУ "Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации" была проведена очень большая работа по установлению владельцев наград и их родственников.

Оперативники, следователи и сотрудники архива выяснили, что медаль "За боевые заслуги" была вручена 6 июня 1945 года связисту 23 армии сержанту Сергею Полетаеву, 1920 года рождения.

К великому сожалению, подчеркнули в СК, герой Великой Отечественной войны не дожил до наших дней. Поэтому по решению и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова награда была передана родственникам героя. Таким образом, в семью возвращена часть их истории.