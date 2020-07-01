Новости

Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию 21:16
Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах достигло 6562 человек 20:40
В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования 20:33
Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд 20:32
В регионах ЦФО откроются гостиницы и летние кафе 20:30
В Ростове-на-Дону в жилом доме обрушилась крыша 20:20
Примаков: Россияне за рубежом активно голосуют по поправкам к Конституции 20:16
В Москве росгвардейцы оказали помощь пожилой женщине 20:06
В Цюрихе 600 человек отправили на карантин после заражения в ночном клубе 19:29
Памфилова: МВД обеспечило полную сохранность бюллетеней для голосования 19:26
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс 19:24
В Коми открылись торговые центры 19:24
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции в Москве абсолютно прозрачно 19:20
В Петербурге автомобиль протаранил кафе 19:07
Ремчуков: Сигналы о нарушениях не находят подтверждения 18:56
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине 18:50
Стало известно, когда Эрмитаж откроется для посетителей 18:47
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:36
Volvo отзывает более 2 млн автомобилей 18:32
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн 18:15
Прах погибшей на Бали 18-летней блогерши доставили в Петербург 18:12
Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад 18:10
Крупный пожар в Красногорске потушен 18:07
Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев на 30 дней 18:07
Hyundai начал строить в России моторный завод 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 20:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве росгвардейцы оказали помощь пожилой женщине

Текст: Михаил Фалалеев

Росгвардейцы во время голосования по поправкам в Конституцию не только обеспечивали безопасность, но и оказывали доврачебную помощь.

Фото: Владимир Аносов/РГ
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что к росгвардейцам возле одного из участков для голосования обратилась гражданка. Она сообщила, что рядом со зданием на лавочке сидит пожилая москвичка, которая плохо себя чувствует. Возможно, от духоты подскочило давление, стало плохо с сердцем. Росгвардейцы немедленно отреагировали, оказали ей первую помощь и вызвали медицинских работников.

Женщина от госпитализации отказалась.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы