В Москве росгвардейцы оказали помощь пожилой женщине

Росгвардейцы во время голосования по поправкам в Конституцию не только обеспечивали безопасность, но и оказывали доврачебную помощь.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что к росгвардейцам возле одного из участков для голосования обратилась гражданка. Она сообщила, что рядом со зданием на лавочке сидит пожилая москвичка, которая плохо себя чувствует. Возможно, от духоты подскочило давление, стало плохо с сердцем. Росгвардейцы немедленно отреагировали, оказали ей первую помощь и вызвали медицинских работников.

Женщина от госпитализации отказалась.