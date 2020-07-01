В Подмосковье проведут эксперимент по утилизации медицинских отходов

Эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами начнется в Московской области с 1 августа. Как сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, подмосковное правительство внесло на рассмотрение депутатов федерального парламента соответствующий законопроект.

Его суть заключается в том, чтобы создать отдельного мусорного оператора, который занимался бы исключительно опасными отходами, к числу которых относятся медицинские и биологические. В том числе, кстати, и маски с перчатками, которые сегодня жители области выбрасывают в очень большом количестве.

Этот эксперимент проходит по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которого беспокоит тот факт, что в области ежегодно образуется 100 тысяч тонн медицинских и биологических отходов. И еще 200 тысяч тонн поступает из Москвы. Весь этот объем считается опасным мусором, который требует особых условий утилизации.