В ряде регионов ЦФО по поправкам проголосовали более 70% избирателей

В регионах ЦФО в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись все избирательные участки. Более 45 процентов жителей округа (за исключением Москвы и Московской области) проголосовали в предыдущие шесть дней. Лидером по активности, судя по данным ГАС "Выборы", оказалась Брянская область.

На 10 утра с учетом предыдущих шести дней в Брянской области проголосовали более 76 процентов жителей, имеющих право принимать участие в голосовании. В Тамбовской области на это же время приняли участие в голосовании почти 72 процента. Не менее активны также жители Воронежской и Тульской областей, где явка составила 60,25 и 63,1 процента соответственно.

По словам председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, 39696 жителей региона воспользовались механизмом "Мобильный избиратель", который дает возможность проголосовать по месту нахождения. В основном это дачники и те, кто уехал в отпуск или командировку. Он также напомнил, что сегодня - единственный день, когда на участках для голосования работают КОИБы. В области их больше ста штук, в основном они установлены на участках областного центра, где охватывают практически половину голосующих. В регионе работают более 8 тысяч наблюдателей - по 7-8 человек на каждом участке.

- Меры по снижению рисков, по обеспечению безопасности участников и сотрудников УИК были приняты беспрецедентные. Мы уверены, что процедура голосования на состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в Тульской области не повлияет, - отметил Павел Веселов.

В Воронежской области более половины избирателей, принявших участие в голосовании за шесть предыдущих дней, заполнили бюллетени в помещениях на участках, остальные - вне их (в том числе во дворах и на дому бесконтактным способом). В Воронеже примерно 80 процентов избирателей приходят именно на участки.

В тоже время, как рассказал председатель регионального избиркома Сергей Канищев, 286 предприятий организовало голосование на своей территории - для работающих сотрудников. На выборах работает около восьми тысяч наблюдателей.

В большинстве регионов ЦФО явка превысила 50 процентов. Наименьшую активность в дни, предшествующие основному дню голосования, проявили жители Тверской (42 процента), Смоленской (41,86), Владимирской (42,13) областей.