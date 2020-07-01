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01.07.2020 13:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ряде регионов ЦФО по поправкам проголосовали более 70% избирателей

Текст: Татьяна Ткачева, Елена Шулепова (Тула)

В регионах ЦФО в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись все избирательные участки. Более 45 процентов жителей округа (за исключением Москвы и Московской области) проголосовали в предыдущие шесть дней. Лидером по активности, судя по данным ГАС "Выборы", оказалась Брянская область.

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На 10 утра с учетом предыдущих шести дней в Брянской области проголосовали более 76 процентов жителей, имеющих право принимать участие в голосовании. В Тамбовской области на это же время приняли участие в голосовании почти 72 процента. Не менее активны также жители Воронежской и Тульской областей, где явка составила 60,25 и 63,1 процента соответственно.

По словам председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, 39696 жителей региона воспользовались механизмом "Мобильный избиратель", который дает возможность проголосовать по месту нахождения. В основном это дачники и  те, кто уехал в отпуск или командировку. Он также напомнил, что сегодня - единственный день, когда на участках для голосования работают КОИБы. В области их больше ста штук, в основном они установлены на участках областного центра, где охватывают практически половину голосующих. В регионе работают более 8 тысяч наблюдателей - по 7-8 человек на каждом участке.

- Меры по снижению рисков, по обеспечению безопасности участников и сотрудников УИК были приняты беспрецедентные. Мы уверены, что процедура голосования на состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в Тульской области не повлияет, - отметил Павел Веселов.

В Воронежской области более половины избирателей, принявших участие в голосовании за шесть предыдущих дней, заполнили бюллетени в помещениях на участках, остальные - вне их (в том числе во дворах и на дому бесконтактным способом). В Воронеже примерно 80 процентов избирателей приходят именно на участки.

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В тоже время, как рассказал председатель регионального избиркома Сергей Канищев, 286 предприятий организовало голосование на своей территории - для работающих сотрудников. На выборах работает около восьми тысяч наблюдателей.

В большинстве регионов ЦФО явка превысила 50 процентов. Наименьшую активность в дни, предшествующие основному дню голосования, проявили жители Тверской (42 процента), Смоленской (41,86), Владимирской (42,13) областей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область ЦФО Брянская область ЦФО Воронежская область ЦФО Тверская область ЦФО Смоленская область Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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