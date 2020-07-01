В Рязанской области в ДТП погибли человек и лось

В Рязанской области автомобиль сбил лося. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел минувшей ночью. В Рязанском районе на 13 километре автодороги, соединяющей областной центр и Спасск-Рязанский, произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и животного. По предварительным данным, лось перебегал дорогу, водитель машины, вероятно, в темноте не сразу заметил животное и не успел среагировать.

В результате один из пассажиров - мужчина 54 лет - от полученных травм скончался на месте. 46-летний водитель и еще два пассажира 36 и 45 лет получили травмы.

Лось, на которого наехал автомобиль, не выжил.

На место аварии выезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.