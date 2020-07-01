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01.07.2020 14:00
Проект: В регионах

За два года сотрудники Нововоронежской АЭС подали 809 предложений ППУ

Сотрудники Нововоронежской АЭС разрабатывают и внедряют предложения по улучшению (ППУ) в рамках производственной системы "Росатом" (ПСР). Это масштабный отраслевой проект, который функционирует на предприятиях атомной промышленности. Цель ПСР - повышение производительности труда, сокращение издержек, поиск и устранение всех видов потерь.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В качестве поощрения авторы предложений по улучшению производственных процессов получают денежные премии, размер которых зависит от экономического эффекта от внедрения ППУ.

По итогам 2018 года персональный статус "Лидер ПСР" присвоен начальнику участка цеха ТАИ Константину Овдаку за активное участие в подаче предложений по улучшению.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"ПСР на Нововоронежской АЭС развивается очень динамично, но нет предела совершенству, и нам всегда есть к чему стремиться. За 2018 и 2019 годы работники предприятия подали 809 предложений по улучшению. В течение 2019 года реализованы два ППУ с подтвержденным экономическим эффектом на сумму более четырехсот с половиной тысяч рублей", - отметила начальник отдела развития ПСР Ирина Колягина.

Напомним, в 2020 году Нововоронежской АЭС на уровне Госкорпорации "Росатом" был присвоен почетный статус "Лидер ПСР". А благодаря успешной реализации приоритетного ПСР-проекта директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова "Оптимизация процесса ввода в эксплуатацию энергоблока №2 НВ АЭС-2" Нововоронежской АЭС удалось получить дополнительную выручку в размере 1,7 млрд. руб. за счет досрочного ввода в эксплуатацию второго инновационного энергоблока.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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