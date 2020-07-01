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01.07.2020 21:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Масс штаб

За голосованием в Москве следили более 21 тысячи наблюдателей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8195)
В Москве в среду ровно в 08.00 открылись все 3608 участков для голосования - на каждом из них работали наблюдатели, а по видеотрансляции следили за происходящим так же члены общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. Никаких нарушений на момент подписания номера наблюдатели не зафиксировали.
Москвичи активно голосовали всю неделю. Общая явка, по прогнозам экспертов, достигнет 60 процентов.21 Фото: Сергей Куксин Москвичи активно голосовали всю неделю. Общая явка, по прогнозам экспертов, достигнет 60 процентов.21 Фото: Сергей Куксин
Москвичи активно голосовали всю неделю. Общая явка, по прогнозам экспертов, достигнет 60 процентов.21 Фото: Сергей Куксин

Подобная картина наблюдалась и на протяжении всей предшествующей недели голосования. Большинство нарушений, о которых иногда появлялась информация, оказывались недостоверными, поэтому у мобильных групп реагирования штаба большей частью не было даже поводов для выезда, рассказал "РГ" руководитель общественного штаба Илья Массух. Он подчеркнул, что в столице ни один наблюдатель или журналист не был удален с участка, голосование проходило честно и прозрачно. По его словам, это стало результатом работы в предыдущие годы - члены участковых и территориальных избирательных комиссий привыкли, что к ним приковано внимание не только наблюдателей на участках, но и экспертов штаба. "Видеонаблюдение очень помогает, каждую ситуацию мы можем открутить назад и посмотреть, как все происходило в действительности. Качество картинки - изумительное, позволяет увеличить изображение и обратить на все детали внимание. Спасибо в этом смысле Москве за то, что она обеспечивает такое техническое оснащение", - добавил Массух.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Москве завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Явка к 16.00 достигла 48,73%, из них на электронное голосование пришлось более 12%. Возможность проголосовать онлайн в этой кампании использовалась широко как никогда - отдать свой голос дистанционно мог любой москвич и этим правом воспользовались почти миллион горожан, предварительно подав заявление. Кроме столицы проголосовать онлайн могли жители Нижегородской области, и суммарная явка участников электронного голосования в этих регионах достигла 93%, хотя отдать свой голос онлайн можно было лишь до 30 июня включительно.

Политолог Алексей Мартынов считает, что именно дистанционное голосование во многом способствовало высокой явке. По его мнению, у этого способа хорошие перспективы для распространения на всю страну. "Каждый регион имеет свои уже сложившиеся и устоявшиеся электоральные традиции, в том числе и по явке, - считает он. - В этот раз в Москве проходит электронное голосование. И я думаю, в перспективе все пойдут по примеру Москвы. В ближайшем будущем остальные регионы страны будут голосовать таким способом, так как это удобно, современно и надежно".

О том, что система электронного голосования доказала свою надежность, говорил и мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что систему не раз пытались взломать, но безуспешно. "Мы выставили приз в 2 миллиона рублей хакерам, которые взломают нашу систему, но никто так и не взломал. Деньги пришлось отдать разработчикам. Во время голосования были хакерские попытки, провокации, ни одна не увенчалась успехом. Были небольшие сбои, но они никак не повлияли на качество голосования, и все, кто желал, проголосовали. То есть это вполне сформированная, защищенная, серьезная система", - заключил глава города.

Мы выставили приз в 2 миллиона рублей хакерам, которые взломают нашу систему, но никто не сумел. Пришлось отдать деньги разработчикам

Не допустила система онлайн-голосования и никаких манипуляций. В этом убедился Илья Массух, решивший испытать систему. "Я зарегистрировался на электронное голосование, но не голосовал. Сегодня приехал на свой участок, там - отдельный список таких, как я, кто не голосовал онлайн. И без проблем тут же получил бюллетень", - рассказал он журналистам. А вот те, кто все же отдал голос онлайн, на участках уже проголосовать не смогли.

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