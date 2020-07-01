За сутки в России подтверждено 6556 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России выявлено 6556 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

1. Москва 611

2. Московская область 306

3. Санкт-Петербург 262

4. Ханты-Мансийский АО 261

5. Свердловская область 256

6. Иркутская область 248

7. Нижегородская область 228

8. Ямало-Ненецкий АО 203

9. Воронежская область 166

10. Красноярский край 140

11. Челябинская область 137

12. Мурманская область 135

13. Республика Тыва 119

14. Архангельская область 118

15. Ульяновская область 108

16. Саратовская область 102

17. Новосибирская область 100

18. Ростовская область 95

19. Волгоградская область 92

20. Омская область 86

21. Ставропольский край 84

22. Карачаево-Черкесская Республика 79

23. Хабаровский край 79

24. Приморский край 77

25. Тульская область 76

26. Оренбургская область 76

27. Пензенская область 75

28. Алтайский край 74

29. Псковская область 73

30. Ивановская область 70

31. Тюменская область 68

32. Республика Дагестан 65

33. Самарская область 63

34. Краснодарский край 61

35. Забайкальский край 61

36. Белгородская область 59

37. Брянская область 59

38. Курская область 58

39. Чувашская Республика 58

40. Камчатский край 55

41. Республика Коми 54

42. Ленинградская область 53

43. Томская область 53

44. Пермский край 52

45. Кабардино-Балкарская Республика 51

46. Калужская область 48

47. Новгородская область 47

48. Владимирская область 46

49. Тверская область 46

50. Тамбовская область 45

51. Республика Башкортостан 44

52. Республика Саха (Якутия) 44

53. Республика Карелия 43

54. Кемеровская область 41

55. Рязанская область 40

56. Ярославская область 40

57. Республика Калмыкия 40

58. Республика Татарстан 40

59. Смоленская область 38

60. Липецкая область 37

61. Республика Адыгея 37

62. Республика Мордовия 37

63. Астраханская область 34

64. Республика Бурятия 33

65. Кировская область 32

66. Республика Хакасия 32

67. Орловская область 31

68. Республика Марий Эл 31

69. Республика Алтай 31

70. Сахалинская область 28

71. Амурская область 27

72. Магаданская область 27

73. Республика Ингушетия 22

74. Республика Северная Осетия 22

75. Вологодская область 21

76. Удмуртская Республика 20

77. Чеченская Республика 10

78. Калининградская область 9

79. Костромская область 8

80. Курганская область 8

81. Республика Крым 6

82. Ненецкий автономный округ 3

83. Еврейская АО 2

Всего в России зарегистрировано 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. г.Севастополь, Чукотский АО 0%

2. г.Москва 0,3%

3. Калининградская область 0,4%

4. Костромская область, Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО 0,5%

5. Чеченская Республика 0,6%

За сутки подтверждено 216 летальных случаев

Владимирская область 1

Воронежская область 3

Ивановская область 1

Костромская область 4

Курская область 2

Московская область 24

Орловская область 5

Тверская область 3

Тульская область 4

Москва 35

Республика Коми 3

Архангельская область 3

Калининградская область 1

Мурманская область 1

Новгородская область 1

Псковская область 1

Санкт-Петербург 46

Республика Крым 1

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Ростовская область 2

Республика Дагестан 6

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 1

Кировская область 2

Нижегородская область 8

Пензенская область 1

Саратовская область 1

Ульяновская область 4

Свердловская область 6

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 1

Алтайский край 3

Красноярский край 17

Иркутская область 4

Новосибирская область 3

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Амурская область 2

За весь период по России умерло 9 536 человек.

За сутки выписано из стационаров 10 281 выздоровевших