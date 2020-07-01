За сутки в России подтверждено 6556 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России выявлено 6556 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1. Москва 611
- 2. Московская область 306
- 3. Санкт-Петербург 262
- 4. Ханты-Мансийский АО 261
- 5. Свердловская область 256
- 6. Иркутская область 248
- 7. Нижегородская область 228
- 8. Ямало-Ненецкий АО 203
- 9. Воронежская область 166
- 10. Красноярский край 140
- 11. Челябинская область 137
- 12. Мурманская область 135
- 13. Республика Тыва 119
- 14. Архангельская область 118
- 15. Ульяновская область 108
- 16. Саратовская область 102
- 17. Новосибирская область 100
- 18. Ростовская область 95
- 19. Волгоградская область 92
- 20. Омская область 86
- 21. Ставропольский край 84
- 22. Карачаево-Черкесская Республика 79
- 23. Хабаровский край 79
- 24. Приморский край 77
- 25. Тульская область 76
- 26. Оренбургская область 76
- 27. Пензенская область 75
- 28. Алтайский край 74
- 29. Псковская область 73
- 30. Ивановская область 70
- 31. Тюменская область 68
- 32. Республика Дагестан 65
- 33. Самарская область 63
- 34. Краснодарский край 61
- 35. Забайкальский край 61
- 36. Белгородская область 59
- 37. Брянская область 59
- 38. Курская область 58
- 39. Чувашская Республика 58
- 40. Камчатский край 55
- 41. Республика Коми 54
- 42. Ленинградская область 53
- 43. Томская область 53
- 44. Пермский край 52
- 45. Кабардино-Балкарская Республика 51
- 46. Калужская область 48
- 47. Новгородская область 47
- 48. Владимирская область 46
- 49. Тверская область 46
- 50. Тамбовская область 45
- 51. Республика Башкортостан 44
- 52. Республика Саха (Якутия) 44
- 53. Республика Карелия 43
- 54. Кемеровская область 41
- 55. Рязанская область 40
- 56. Ярославская область 40
- 57. Республика Калмыкия 40
- 58. Республика Татарстан 40
- 59. Смоленская область 38
- 60. Липецкая область 37
- 61. Республика Адыгея 37
- 62. Республика Мордовия 37
- 63. Астраханская область 34
- 64. Республика Бурятия 33
- 65. Кировская область 32
- 66. Республика Хакасия 32
- 67. Орловская область 31
- 68. Республика Марий Эл 31
- 69. Республика Алтай 31
- 70. Сахалинская область 28
- 71. Амурская область 27
- 72. Магаданская область 27
- 73. Республика Ингушетия 22
- 74. Республика Северная Осетия 22
- 75. Вологодская область 21
- 76. Удмуртская Республика 20
- 77. Чеченская Республика 10
- 78. Калининградская область 9
- 79. Костромская область 8
- 80. Курганская область 8
- 81. Республика Крым 6
- 82. Ненецкий автономный округ 3
- 83. Еврейская АО 2
- Всего в России зарегистрировано 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. г.Севастополь, Чукотский АО 0%
- 2. г.Москва 0,3%
- 3. Калининградская область 0,4%
- 4. Костромская область, Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО 0,5%
- 5. Чеченская Республика 0,6%
За сутки подтверждено 216 летальных случаев
- Владимирская область 1
- Воронежская область 3
- Ивановская область 1
- Костромская область 4
- Курская область 2
- Московская область 24
- Орловская область 5
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Москва 35
- Республика Коми 3
- Архангельская область 3
- Калининградская область 1
- Мурманская область 1
- Новгородская область 1
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 46
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 6
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Кировская область 2
- Нижегородская область 8
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 4
- Свердловская область 6
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 1
- Алтайский край 3
- Красноярский край 17
- Иркутская область 4
- Новосибирская область 3
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- За весь период по России умерло 9 536 человек.
За сутки выписано из стационаров 10 281 выздоровевших
- Белгородская область 183
- Брянская область 62
- Владимирская область 113
- Воронежская область 40
- Ивановская область 44
- Калужская область 95
- Костромская область 41
- Курская область 147
- Липецкая область 51
- Московская область 812
- Орловская область 85
- Рязанская область 142
- Смоленская область 70
- Тамбовская область 50
- Тверская область 153
- Тульская область 151
- Ярославская область 172
- Москва 1796
- Республика Карелия 58
- Республика Коми 132
- Архангельская область 227
- Вологодская область 39
- Калининградская область 30
- Ленинградская область 10
- Мурманская область 62
- Новгородская область 41
- Псковская область 51
- Санкт-Петербург 845
- Республика Адыгея 38
- Республика Калмыкия 13
- Республика Крым 17
- Краснодарский край 87
- Астраханская область 12
- Волгоградская область 123
- Ростовская область 359
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 49
- Республика Ингушетия 9
- Кабардино-Балкарская Республика 302
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Республика Северная Осетия - Алания 17
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 86
- Республика Башкортостан 109
- Республика Марий Эл 6
- Республика Мордовия 50
- Республика Татарстан 7
- Удмуртская Республика 40
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 27
- Кировская область 121
- Нижегородская область 308
- Оренбургская область 242
- Пензенская область 208
- Самарская область 91
- Саратовская область 206
- Ульяновская область 152
- Курганская область 25
- Свердловская область 155
- Тюменская область 81
- Ханты-Мансийский АО 161
- Ямало-Ненецкий автономный округ 56
- Челябинская область 70
- Республика Алтай 21
- Республика Тыва 68
- Республика Хакасия 16
- Алтайский край 83
- Красноярский край 301
- Иркутская область 146
- Кемеровская область 34
- Новосибирская область 122
- Омская область 18
- Томская область 55
- Республика Бурятия 27
- Республика Саха (Якутия) 72
- Забайкальский край 107
- Камчатский край 17
- Приморский край 129
- Амурская область 39
- Хабаровский край 21
- Сахалинская область 6
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 1
- За весь период выписано из стационаров России - 422 931 выздоровевших.