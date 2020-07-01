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01.07.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 6556 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко

За сутки в России выявлено 6556 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам
  • 1. Москва 611
  • 2. Московская область 306
  • 3. Санкт-Петербург 262
  • 4. Ханты-Мансийский АО 261
  • 5. Свердловская область 256
  • 6. Иркутская область 248
  • 7. Нижегородская область 228
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 203
  • 9. Воронежская область 166
  • 10. Красноярский край 140
  • 11. Челябинская область 137
  • 12. Мурманская область 135
  • 13. Республика Тыва 119
  • 14. Архангельская область 118
  • 15. Ульяновская область 108
  • 16. Саратовская область 102
  • 17. Новосибирская область 100
  • 18. Ростовская область 95
  • 19. Волгоградская область 92
  • 20. Омская область 86
  • 21. Ставропольский край 84
  • 22. Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 23. Хабаровский край 79
  • 24. Приморский край 77
  • 25. Тульская область 76
  • 26. Оренбургская область 76
  • 27. Пензенская область 75
  • 28. Алтайский край 74
  • 29. Псковская область 73
  • 30. Ивановская область 70
  • 31. Тюменская область 68
  • 32. Республика Дагестан 65
  • 33. Самарская область 63
  • 34. Краснодарский край 61
  • 35. Забайкальский край 61
  • 36. Белгородская область 59
  • 37. Брянская область 59
  • 38. Курская область 58
  • 39. Чувашская Республика 58
  • 40. Камчатский край 55
  • 41. Республика Коми 54
  • 42. Ленинградская область 53
  • 43. Томская область 53
  • 44. Пермский край 52
  • 45. Кабардино-Балкарская Республика 51
  • 46. Калужская область 48
  • 47. Новгородская область 47
  • 48. Владимирская область 46
  • 49. Тверская область 46
  • 50. Тамбовская область 45
  • 51. Республика Башкортостан 44
  • 52. Республика Саха (Якутия) 44
  • 53. Республика Карелия 43
  • 54. Кемеровская область 41
  • 55. Рязанская область 40
  • 56. Ярославская область 40
  • 57. Республика Калмыкия 40
  • 58. Республика Татарстан 40
  • 59. Смоленская область 38
  • 60. Липецкая область 37
  • 61. Республика Адыгея 37
  • 62. Республика Мордовия 37
  • 63. Астраханская область 34
  • 64. Республика Бурятия 33
  • 65. Кировская область 32
  • 66. Республика Хакасия 32
  • 67. Орловская область 31
  • 68. Республика Марий Эл 31
  • 69. Республика Алтай 31
  • 70. Сахалинская область 28
  • 71. Амурская область 27
  • 72. Магаданская область 27
  • 73. Республика Ингушетия 22
  • 74. Республика Северная Осетия 22
  • 75. Вологодская область 21
  • 76. Удмуртская Республика 20
  • 77. Чеченская Республика 10
  • 78. Калининградская область 9
  • 79. Костромская область 8
  • 80. Курганская область 8
  • 81. Республика Крым 6
  • 82. Ненецкий автономный округ 3
  • 83. Еврейская АО 2
  • Всего в России зарегистрировано 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. г.Севастополь, Чукотский АО 0%
  • 2. г.Москва 0,3%
  • 3. Калининградская область 0,4%
  • 4. Костромская область, Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО 0,5%
  • 5. Чеченская Республика 0,6%
За сутки подтверждено 216 летальных случаев
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 3
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 4
  • Курская область 2
  • Московская область 24
  • Орловская область 5
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Москва 35
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 3
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 1
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 46
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 1
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 8
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 4
  • Свердловская область 6
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 1
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 17
  • Иркутская область 4
  • Новосибирская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • За весь период по России умерло 9 536 человек.
За сутки выписано из стационаров 10 281 выздоровевших
  • Белгородская область 183
  • Брянская область 62
  • Владимирская область 113
  • Воронежская область 40
  • Ивановская область 44
  • Калужская область 95
  • Костромская область 41
  • Курская область 147
  • Липецкая область 51
  • Московская область 812
  • Орловская область 85
  • Рязанская область 142
  • Смоленская область 70
  • Тамбовская область 50
  • Тверская область 153
  • Тульская область 151
  • Ярославская область 172
  • Москва 1796
  • Республика Карелия 58
  • Республика Коми 132
  • Архангельская область 227
  • Вологодская область 39
  • Калининградская область 30
  • Ленинградская область 10
  • Мурманская область 62
  • Новгородская область 41
  • Псковская область 51
  • Санкт-Петербург 845
  • Республика Адыгея 38
  • Республика Калмыкия 13
  • Республика Крым 17
  • Краснодарский край 87
  • Астраханская область 12
  • Волгоградская область 123
  • Ростовская область 359
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 49
  • Республика Ингушетия 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 302
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Республика Северная Осетия - Алания 17
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 86
  • Республика Башкортостан 109
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Мордовия 50
  • Республика Татарстан 7
  • Удмуртская Республика 40
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 27
  • Кировская область 121
  • Нижегородская область 308
  • Оренбургская область 242
  • Пензенская область 208
  • Самарская область 91
  • Саратовская область 206
  • Ульяновская область 152
  • Курганская область 25
  • Свердловская область 155
  • Тюменская область 81
  • Ханты-Мансийский АО 161
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 56
  • Челябинская область 70
  • Республика Алтай 21
  • Республика Тыва 68
  • Республика Хакасия 16
  • Алтайский край 83
  • Красноярский край 301
  • Иркутская область 146
  • Кемеровская область 34
  • Новосибирская область 122
  • Омская область 18
  • Томская область 55
  • Республика Бурятия 27
  • Республика Саха (Якутия) 72
  • Забайкальский край 107
  • Камчатский край 17
  • Приморский край 129
  • Амурская область 39
  • Хабаровский край 21
  • Сахалинская область 6
  • Еврейская автономная область 6
  • Чукотский автономный округ 1
  • За весь период выписано из стационаров России - 422 931 выздоровевших.
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