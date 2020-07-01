Число жертв ДТП с участием машины ФСИН в Хабаровском крае выросло до трех

Скончался еще один участник ДТП, произошедшего 29 июня у села Заозерное в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции региона.

Напомним, вечером 29 июня сотрудники ФСИН возвращались в Хабаровск после плановой проверки колонии в Заозерном. Служебное авто столкнулось с легковой машиной. На месте погибли два человека, в том числе один сотрудник ведомства. Еще семерых отправили в больницу.

По информации краевого ГИБДД, все участники событий молодые люди не старше 30 лет.