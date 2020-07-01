Новости

Опубликован предпремьерный тизер клона старого Land Rover Defender 07:23
Число жертв ДТП с участием машины ФСИН в Хабаровском крае выросло до трех 07:12
Крупнейшая авиакомпания Мексики начала процедуру банкротства в США 06:58
В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50% 06:33
В Москве найденную у "черного копателя" медаль вернули родным ветерана 06:10
На Сахалине мигранта осудили за содействие терроризму 05:57
Токийский Disneyland открылся после четырехмесячного простоя 05:45
В ЕАО по поправкам проголосовали больше половины избирателей 05:14
В сентябре в России появится регистр получателей бесплатных лекарств 05:00
В США начнутся клинические испытания четырех вакцин от коронавируса 04:51
Во всех магазинах Японии пластиковые пакеты стали платными 04:18
В Приамурье пять человек погибли при пожаре в жилом доме 04:15
В ДФО открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию 03:47
Кому выгодно платить за свет по многоставочному тарифу 03:45
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса 03:28
В трех селах Чукотки все жители проголосовали по поправкам в Конституцию 03:25
Умер актер Виктор Проскурин 02:52
Склад с автозапчастями загорелся на юго-востоке Москвы 02:35
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник для Космических сил США 02:05
Приморье, Хабаровский край и ЕАО начали голосовать по поправкам 01:52
Трамп одобрил вывод из Германии почти десяти тысяч военных 01:31
Байден решил не выступать перед избирателями из-за коронавируса 01:15
Сахалин и Колыма присоединились к голосованию по поправкам в Конституцию 01:07
Влашич назвал странной ситуацию с отъездом Гончаренко в Беларусь 00:43
Лионель Месси забил 700-й мяч в карьере 00:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как изменят жизнь россиян новые законы
Как изменят жизнь россиян новые законы
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
01.07.2020 07:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ДТП с участием машины ФСИН в Хабаровском крае выросло до трех

Текст: Дина Непомнящая

Скончался еще один участник ДТП, произошедшего 29 июня у села Заозерное в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции региона.

На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом

Напомним, вечером 29 июня сотрудники ФСИН возвращались в Хабаровск после плановой проверки колонии в Заозерном. Служебное авто столкнулось с легковой машиной. На месте погибли два человека, в том числе один сотрудник ведомства. Еще семерых отправили в больницу.

По информации краевого ГИБДД, все участники событий молодые люди не старше 30 лет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Посольство России в США обеспокоено призывами "свести счеты с русскими"
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
К финальному голосованию по поправкам приступили на Камчатке и Чукотке
Умер актер Виктор Проскурин
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством