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01.07.2020 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дальневосточники рассказали о получении "президентских выплат" на детей

Текст: Дина Непомнящая
Жители Дальнего Востока начали получать июльские выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, обещанные президентом России Владимиром Путиным. Такую материальную помощь семьям уже оказывали в июне. По оценке главы государства, это стало масштабной мерой поддержки и хорошим подспорьем для семей в трудную минуту.
Фото: Из архива Евгении Борцовой Фото: Из архива Евгении Борцовой
Фото: Из архива Евгении Борцовой

Одними из первых свою "десятку" получила семья Борцовых из Хабаровска. Молодые родители признаются, что для них такая мера поддержки оказалась как нельзя кстати.

Мама Евгения, папа Дмитрий и их пятилетний сын Егор живут в общежитии, предоставленном Тихоокеанским государственным университетом, где работает глава семейства. Дима - тренер-инструктор вуза по физвоспитанию и спорту, а еще квалифицированный судья спортивных соревнований. Это тоже иногда приносит небольшой доход. Женя трудится педагогом, но до недавнего времени ей пришлось сидеть без работы.

Фото: Из архива семьи Хасановых
Семья Хасановых из Уфы 1 июля получила выплаты на детей

- Так сложилось, что целых четыре года наш папа один тянул на себе семью, брался за любую работу. Часто мы толком не видели его даже на выходных. Сейчас я устроилась в школу, но зарплата в 15 тысяч, конечно, тоже не слишком большие деньги. Пришлось взять кредит, потому что невозможно было из 45 тысяч ежемесячного дохода на трех человек платить за жилье, садик, еду, транспорт и связь. Еще, слава богу, не болеем так, как многие в нашем окружении. Поэтому, когда узнали, что президент поручил выплатить на деток по десять тысяч, были счастливы, - рассказала Евгения корреспонденту "РГ".

Говорит, что получить деньги было очень просто. Еще в июне, когда эта выплата предоставлялась впервые, заполнили на сайте Госуслуг заявление на нее и на пособие для детей от трех до семи лет. Деньги быстро пришли на карточку, идти никуда не пришлось, что очень порадовало семью.

- Мы стараемся пореже куда-то ходить, соблюдаем ограничительные меры по COVID-19, - объясняет девушка.

А во второй раз все вышло еще проще. Сумма "упала" на счет сама собой, ведь, президент поручил автоматически выплатить матпомощь всем, кто уже заполнял документы месяц назад.

Фото: iStock
С 1 июля начались дополнительные выплаты на детей

Часть полученных денег семья потратила на погашение ежемесячной выплаты по кредиту, чтобы не копить долги. Еще немного положили на личный банковский счет Егора, который открыли ему с рождения, там копятся средства на образование мальчика. Небольшую сумму отложили на одежду, которую уже пора покупать быстро растущему ребенку. И, конечно, подарили сыну новую игрушку, "как же без этого".

- Вторую выплату потратим на продукты, потому что ходили в отпуск и следующая зарплата у нас с мужем будет уже только в сентябре. Нынешние пособия от государства - это огромная помощь для семей! Деньги на детей нужны всегда, даже тем родителям, у которых неплохой ежемесячный доход. А кому то сейчас еще деток собирать в школу, это тоже недешевое удовольствие! - отмечает Женя.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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