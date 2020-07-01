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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке обработано 100 процентов протоколов

В ряде регионов Дальневосточного федерального округа сотрудники избирательных комиссий обработали 100 процентов протоколов по голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Фото: Александр Корольков/РГ
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома РФ, в Приморском крае за поправки проголосовали 78,86 процента избирателей. Против высказались 20,24 процента жителей региона.

Жители Сахалинской области также поддержали поправки в Основной закон страны - за принятие изменений высказались 74,84 процента, против - 24,04 процента избирателей.

Поправки также поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа. Против проголосовали 18,6 процента пришедших на участки жителей.

В Еврейской автономной области за изменение Конституции проголосовали 77,3 процента избирателей. Еще 21,39 процента жителей субъекта высказались против.

В Амурской области 70,42 процента жителей также отдали свой голос за поправки, еще 28,25 процента - против. Схожим образом голоса распределились и в Бурятии - за поправки проголосовали 71,95 процента жителей. Против - 26,49 процента.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На Камчатке после обработки 100 процентов протоколов картина выглядит следующим образом: за поправки высказались 61,76 процента жителей, против - 37,16 процента. Похожая ситуация наблюдается в Магаданской области - поддержали изменения 62,03 процента избирателей. Против проголосовали - 36,62 процента. В Хабаровском крае итоги голосования также говорят о том, что 62,28 процента жителей поддерживают поправки, еще 36,64 процента - нет. В Якутии "за" проголосовали 58,34 процента жителей республики, против - 40,65 процента избирателей.

Данные приведены по итогам обработки 100 процентов протоколов.

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