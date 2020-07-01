На Сахалине мигранта осудили за содействие терроризму

К девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил 1-й Восточный окружной военный суд уроженца Республики Узбекистан за финансирование террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Было установлено, что в октябре-декабре 2018 года, находясь в Углегорском районе Сахалинской области, подсудимый переводил деньги на электронный кошелек запрещенной в России международной террористической организации. Общая сумма переводов составила 24 600 рублей.

Наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима предложил государственный обвинитель. Суд с этой позицией согласился.

По информации областной прокуратуры, приговор в силу еще не вступил.