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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%

Текст: Дина Непомнящая

Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Почти догнали их жители Забайкальского края.

По данным на 10:00 в Бурятии проголосовали 383 611 человек или 58,15 процента избирателей. Из них, как сообщили в пресс-службе правительства республики, 141 803 в городе Улан-Удэ.

К десяти часам утра свое мнение об изменениях выразили 222 716 сахалинцев. Как рассказали "РГ" в областном избиркоме, это 59,06 процента от общего числа участников. Наибольшая активность наблюдается в Курильском, Южно-Курильском, Ногликском и Корсаковском районах.

Фото: Управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО
В ЕАО по поправкам проголосовали больше половины избирателей

За то же время в Забайкалье явка составила почти 49 процентов. Член региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса Алексей Кленин отметил, что наиболее активно проявляют свою гражданскую позицию жители города Петровск-Забайкальский, Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского и Калганского районов.

В Приморье больше половины местных жителей поставили отметки в бюллетенях к полудню. Свою оценку изменениям дали 756 222 человека или 51,7 процента избирателей.

"В лидерах продолжает оставаться Хорольский муниципальный округ - там проголосовали свыше 75 процентов избирателей. На 11 территориях края явка на текущий момент превышает 60 процентов: это Спасск-Дальний, Артем, Уссурийский городской округ, Анучинский и Октябрьский муниципальные округа, а также Черниговский, Кировский, Яковлевский, Шкотовский, Дальнереченский и Партизанский районы", - заявил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

На всех избирательных участках в ДФО соблюдаются меры безопасности: социальная дистанция, масочно-перчаточный режим, термометрия.

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