В Приамурье пять человек погибли при пожаре в жилом доме

В ночь на 1 июля в трехквартирном доме в городе Зея Амурской области произошел пожар. Пять человек погибли, один пострадал.

Пожарные вытащили из дома шесть человек. Пятеро из них - две женщины и трое мужчин - вскоре перестали подавать признаки жизни, шестого успели доставить в больницу.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. Осмотрено место происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

"Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, ранее злоупотребляли спиртными напитками", - сообщили в пресс-службе СУ СК Приамурья.