В трех селах Чукотки все жители проголосовали по поправкам в Конституцию

В трех населенных пунктах Чукотского автономного округа региональная избирательная комиссия зафиксировала стопроцентную явку граждан на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

К 10:00 свое мнение об изменениях высказали все, включенные в списки избирателей, жители сел Хатырка, Алькатваам и Чуванское.

"Всего на Чукотке проголосовали 19 561 человек. Нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не поступало", - сообщили "РГ" в пресс-службе правительства ЧАО.

Всего на Чукотке открыто 55 участков для голосования. Как и по всей стране, они будут работать до восьми часов вечера.