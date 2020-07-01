На Средней Волге к полудню проголосовали две трети избирателей

В Саратовской области к полудню в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие две трети избирателей. По данным областной избирательной комиссии, к 12.00 проголосовали 69,65 процента жителей региона, внесенных в избирательные списки.

В Оренбургской области к середине дня проголосовали 65,27 процента избирателей, в Пензенской области - 69,14 процента, в Самарской области - 57,14, в Мордовим - 75,17 процента.

При этом значительное число волжан сделали волеизъявление за время предшествующее последнему дню голосования. По словам председателя саратовского облизбиркома Ирины Романовой, в Саратове во дворах было оборудовано порядка 800 мест, где работали сотрудники участковых избирательных комиссий. В таком формате проголосовали более 390 тысяч саратовцев.

При этом, как подчеркнули в облизбиркоме, голосование проводилось с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер безопасности.