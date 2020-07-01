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01.07.2020 15:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Средней Волге к полудню проголосовали две трети избирателей

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области к полудню в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие две трети избирателей. По данным областной избирательной комиссии, к 12.00 проголосовали 69,65 процента жителей региона, внесенных в избирательные списки.

В СКФО средняя явка на голосование по поправкам превысила 71%

В Оренбургской области к середине дня проголосовали 65,27 процента избирателей, в Пензенской области - 69,14 процента, в Самарской области - 57,14, в Мордовим - 75,17 процента.

При этом значительное число волжан сделали волеизъявление за время предшествующее последнему дню голосования. По словам председателя саратовского облизбиркома Ирины Романовой, в Саратове во дворах было оборудовано порядка 800 мест, где работали сотрудники участковых избирательных комиссий. В таком формате проголосовали более 390 тысяч саратовцев.

При этом, как подчеркнули в облизбиркоме, голосование проводилось с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер безопасности.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область ПФО Оренбургская область ПФО Самарская область ПФО Пензенская область ПФО Мордовия Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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