Поправки в Конституцию поддержали больше 70 процентов саратовцев

В Общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию РФ приняли участие 1 миллион 339 тысяч жителей Саратовской области или 74,47 процента избирателей. По предварительным данным, опубликованным на сайте областной избирательной комиссии, поправки в основной закон страны поддержали 70,18 процентов голосовавших, против изменений выступили 29,82 процента принимавших участие в голосовании.

По данным облизбиркома, большинство саратовцев, чтобы выразить свое мнение по поводу изменений в Конституцию, выбрали предварительное голосование. Непосредственно в последний день голосования в среду 1 июля с 10 утра и до 18 часов вечера проголосовало только чуть более 7 процентов избирателей. Поэтому очередей на участках в основном не было.

Тем не менее, голосование проходило с соблюдением всех требований противоэпидемической безопасности. При входе на участки избирателям измеряли температуру бесконтактными термометрами, выдавали одноразовые маски, перчатки и ручки для заполнения бюллетеней. После голосования саратовцы выходили из помещений, где располагались избирательные участки, через запасной выход.

Одновременно с общероссийским голосованием муниципальные власти провели сбор подписей горожан за присвоения Саратову звания "Город трудовой доблести". Поддержать эту инициативу саратовцам предлагали на многих избирательных участках.