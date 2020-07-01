Семья Хасановых из Уфы 1 июля получила выплаты на детей

Марс и Наталья Хасановы из Уфы получили выплаты на своих детей 1 июля. Для них это стало приятным сюрпризом.

- Смс-сообщение от банка пришло сегодня в восемь утра. Я удивилась. Первой мыслью было: "Ура! Государство сдержало обещание!". Честно говоря, были сомнения, что повторные выплаты будут, все-таки 20 тысяч мы уже получили, а тут опять деньги пришли, - рассказывает Наталья.

У Хасановых растут двое детей: старшему сыну Артуру уже 11 лет, а дочери Вике - четыре года. Родители стараются обеспечить их всем необходимым, но ведь еще нужно платить ипотеку. Семья недавно купила новую квартиру. В период пандемии пришлось особенно напрячься.

- Мы получили в общей сложности выплаты на двоих детей в 40 тысяч рублей - это существенная поддержка для нашей семьи. Сразу пошли тратить. Ведь нужно одежду детям купить к школе и детскому саду. Они быстро растут. Сегодня у нас в семье праздник, - поделилась радостью Наталья.

По ее словам, долгожданное смс-сообщение сегодня пришло многим друзьям и знакомым Хасановых.