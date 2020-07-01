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01.07.2020 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семья Хасановых из Уфы 1 июля получила выплаты на детей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Марс и Наталья Хасановы из Уфы получили выплаты на своих детей 1 июля. Для них это стало приятным сюрпризом.
Фото: Из архива семьи Хасановых Фото: Из архива семьи Хасановых
Фото: Из архива семьи Хасановых

- Смс-сообщение от банка пришло сегодня в восемь утра. Я удивилась. Первой мыслью было: "Ура! Государство сдержало обещание!". Честно говоря, были сомнения, что повторные выплаты будут, все-таки 20 тысяч мы уже получили, а тут опять деньги пришли, - рассказывает Наталья.

Фото: iStock
С 1 июля начались дополнительные выплаты на детей

У Хасановых растут двое детей: старшему сыну Артуру уже 11 лет, а дочери Вике - четыре года. Родители стараются обеспечить их всем необходимым, но ведь еще нужно платить ипотеку. Семья недавно купила новую квартиру. В период пандемии пришлось особенно напрячься.

- Мы получили в общей сложности выплаты на двоих детей в 40 тысяч рублей - это существенная поддержка для нашей семьи. Сразу пошли тратить. Ведь нужно одежду детям купить к школе и детскому саду. Они быстро растут. Сегодня у нас в семье праздник, - поделилась радостью Наталья.

По ее словам, долгожданное смс-сообщение сегодня пришло многим друзьям и знакомым Хасановых.

С 1 июля начались дополнительные выплаты на детей

Текст: Елена Манукиян
С июля началось автоматическое перечисление выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет, сообщили в Пенсионном фонде. Средства предоставляются в дополнение к ранее назначенным пособиям на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет.

Новая выплата предусмотрена на каждого ребенка, рожденного с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года, а ее особенность в том, что за ней не нужно никуда обращаться. Она назначается единовременно в беззаявительном порядке на основании ранее предоставленных в Пенсионный фонд заявлений. 

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Если родители и опекуны не оформляли прежние пособия, то они это могут сделать до 1 октября. Так, на детей в возрасте до 3 лет полагается 15 тысяч рублей, которые выплачивались по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев с апреля по июнь. А на детей в возрасте от 3 до 16 лет им выплатят по 10 тысяч рублей на каждого, которые перечислялись семьям в июне.

Заявление на материальную поддержку можно подать дистанционно на портале Госуслуг или непосредственно обратившись в МФЦ или Пенсионный фонд. Деньги поступят единой суммой с учетом дополнительной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая также, как и другие, не облагается налогом и не учитывается при назначении мер социальной поддержки.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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