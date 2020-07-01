В Башкирии открыли кафе в торговых центрах

В Башкирии вновь ослабили режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса. Глава региона Радий Хабиров внес изменения в соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-службе главы РБ.

В соответствии с указом, с 1 июля в республике вновь начнут работать расположенные в торговых центрах рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита. Главное условие - у них должен иметься конструктивно обособленный зал обслуживания посетителей, отдельный наружный уличный вход или отдельный вход из торгового комплекса. Также в этих заведениях должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Заведениям общепита, которые расположены в фудкортах, разрешили работать только через доставку.

Кроме того, с 29 июня в Башкирии абитуриентам разрешили подавать документы в вузы и колледжи очно, то есть принести в приемную комиссию заявление лично. Также ребята теперь могут очно сдавать вступительные экзамены и лично прийти на апелляцию.

Еще одно изменение коснулось детского отдыха. В соответствии с указом с 15 июля ребят начнут принимать детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате медицинский персонал, а также детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей. Их начнут готовить к открытию с 8 июля.

Однако пожилым жителям республики старше 65 лет придется немного потерпеть. Для них режим самоизоляции вновь продлили. Теперь до 12 июля. Им разрешено выходить из дома для похода за продуктами, лекарствами, обращения в салоны связи, а также для поездок в сады и огороды, посещения кладбищ. Также режим самоизоляции сохраняется и для граждан, имеющих хронические заболевания.