В Татарстане по поправкам проголосовали почти 70% избирателей

В Татарстане по поправкам в Конституцию РФ проголосовали более двух миллионов человек. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он пояснил, что число проголосовавших составляет 69,85 процента от общего количества избирателей.

По данным на 30 июня, более 134 тысяч татарстанцев воспользовались мобильными площадками для голосования. Специальные автобусы и шатры находились в их дворах. А 190 тысяч человек предпочли проголосовать дома. Для них подготовили специальные пакеты с бюллетенем, заявлением, авторучкой, маской и перчатками.

Всего в республике правом волеизъявления обладает 2,9 миллиона граждан.

На всех площадках потоки, идущих голосовать людей и уже проголосовавших граждан, разграничены. Каждому входящему измеряют температуру бесконтактным градусником. На входе и выходе размещены дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук. Регулярно проводятся уборки участков.