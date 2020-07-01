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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Татарстане по поправкам проголосовали почти 70% избирателей

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане по поправкам в Конституцию РФ проголосовали более двух миллионов человек. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он пояснил, что число проголосовавших составляет 69,85 процента от общего количества избирателей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По данным на 30 июня, более 134 тысяч татарстанцев воспользовались мобильными площадками для голосования. Специальные автобусы и шатры находились в их дворах. А 190 тысяч человек предпочли проголосовать дома. Для них подготовили специальные пакеты с бюллетенем, заявлением, авторучкой, маской и перчатками.

Всего в республике правом волеизъявления обладает 2,9 миллиона граждан.

На всех площадках потоки, идущих голосовать людей и уже проголосовавших граждан, разграничены. Каждому входящему измеряют температуру бесконтактным градусником. На входе и выходе размещены дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук. Регулярно проводятся уборки участков.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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