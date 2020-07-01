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01.07.2020 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ульяновской колонии заключенные вырыли подкоп для побега

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Замаскированный подкоп обнаружили сотрудники колонии в Димитровграде вместе с представителями регионального УФСИН. Таким образом был предотвращен побег заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Подкоп был обнаружен в ИК-10 в ходе дополнительного комиссионного обследования объектов и территории. Заключенные прорыли его на территории канализационно-насосной станции.

Сейчас в колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, пояснили агентству в пресс-службе. Материалы будут переданы в региональный СК РФ. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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