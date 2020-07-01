В ульяновской колонии заключенные вырыли подкоп для побега

Замаскированный подкоп обнаружили сотрудники колонии в Димитровграде вместе с представителями регионального УФСИН. Таким образом был предотвращен побег заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подкоп был обнаружен в ИК-10 в ходе дополнительного комиссионного обследования объектов и территории. Заключенные прорыли его на территории канализационно-насосной станции.

Сейчас в колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, пояснили агентству в пресс-службе. Материалы будут переданы в региональный СК РФ. Выясняются все обстоятельства происшествия.