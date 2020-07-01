Житель Прикамья осужден за драку с сотрудником ДПС

В Пермском крае суд признал виновным 41-летнего жителя города Чайковский, который совершил преступление, предусмотренное частью 1, статьи № 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в ночное время инспекторами ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-21074, водителю которого было предложено пройти освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Но задержанный отказался это сделать. При этом он подошел к одному из сотрудников ДПС и умышлено нанес ему два удара кулаком по лицу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.