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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Впервые нижегородцы голосовали дистанционно
Текст: Андрей Чугунов ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8195)
Жителям Нижегородской области Центральная избирательная комиссия доверила участие в эксперименте: желающие могли не ходить на избирательные участки, а выразить свое отношение к поправкам в Конституцию посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проще говоря, через сайт.
Электронное голосование не вызвало у нижегородцев никаких нареканий. Фото: Сергей Михеев/РГ Электронное голосование не вызвало у нижегородцев никаких нареканий. Фото: Сергей Михеев/РГ
Электронное голосование не вызвало у нижегородцев никаких нареканий. Фото: Сергей Михеев/РГ

Желающих оказалось немало, а именно 139 571 нижегородец зарегистрировался для электронного голосования. Как сообщили в областной избирательной комиссии, к восьми часам вечера 30 июня, когда процедура ДЭГ завершилась, своим правом воспользовались 128 556 человек, или 92,11 процента. Среди них оказались и граждане, временно покинувшие пределы области.

Когда процедура дистанционного электронного голосования завершилась, выяснилось, что своим правом воспользовались 128 556 человек, или 92,11 процента

Михаил, программист из Нижнего Новгорода, находящийся в длительной командировке за границей, рассказал по телефону "РГ", что никаких трудностей с дистанционным голосованием не испытал.

- Все на удивление прошло без проблем. Сначала зашел на сайт Госуслуг и зарегистрировался. Через день пришла СМС с подтверждением. После этого пригласили поучаствовать в пробном голосовании по благоустройству города. Главная процедура тоже не вызвала затруднений: один экран с согласием на обработку персональных данных, второй - собственно сам бюллетень.

У тех же, кто по каким-то причинам не смог "шагнуть в ногу со временем", осталась возможность отдать свой голос обычным путем - на участке для голосования. Но и здесь были новшества, привнесенные эпидемиологической ситуацией: бесконтактное измерение температуры, одноразовые маски и перчатки, обработанные санитайзером ручки.

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В итоге, как сообщила председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская 29 июня, досрочно пришли на участки и воспользовались ДЭГ более миллиона граждан, при том, что общее количество избирателей области составляет 2,571 миллиона человек. По оперативным данным избиркомов, в полдень 1 июля явка составила 63,56 процента.

Похоже, нижегородский эксперимент дал вполне позитивные результаты. Особенно в дистанционном электронном голосовании. Кстати, сам губернатор области Глеб Никитин голосовал дистанционно.

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