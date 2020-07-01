Названы самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

Ученые назвали российские регионы, где зарегистрировано наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом.

Больше всего заболевших опасной инфекцией выявлено в Тюменской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Республиках Башкортостан и Алтай.

- Рост в числа инфицированных превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15-20%, - сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам ученых, количество пострадавших от клещей будет расти - в связи со смягчением изоляционных мер. В списке наиболее неблагополучных регионов - Республика Алтай, Алтайский край и Свердловская область.