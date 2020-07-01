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01.07.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

Текст: Наталья Граф

Ученые назвали российские регионы, где зарегистрировано наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом.

Фото: iStock
В Сибири популяция клещей оказалась под угрозой

Больше всего заболевших опасной инфекцией выявлено в Тюменской, Кемеровской и Свердловской областях, а также в Республиках Башкортостан и Алтай.

- Рост в числа инфицированных превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15-20%, - сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам ученых, количество пострадавших от клещей будет расти - в связи со смягчением изоляционных мер. В списке наиболее неблагополучных регионов - Республика Алтай, Алтайский край и Свердловская область.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Башкортостан СФО Кемеровская область Кемерово СФО Алтайский край Барнаул УрФО Свердловская область ПФО Башкортостан СФО Республика Алтай Опасно: клещи

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