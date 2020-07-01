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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор оценил работу избирательных участков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области проходит общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. С 8 утра в регионе открыты более двух тысяч избирательных участков.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников вместе с председателем Законодательного собрания области Андреем Шимкивом ознакомился с работой избирательных участков в Бердске. Особое внимание уделено соблюдению санитарных норм.

Глава региона отметил, что это не совсем обычное голосование.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области активно голосуют по поправкам в Конституцию

- Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин принял твердое решение - без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем, проводится такое уникальное для истории России событие - голосование по внесению поправок в Конституцию, - прокомментировал Андрей Травников.

Андрей Шимкив также подчеркнул, что новосибирцы впервые в истории участвуют в таком событии.

- Радует, что на участки идет молодежь - те люди, которым дальше по этой Конституции жить. Которым предстоит строить нашу великую страну. Надеюсь, что и бердчане, и в целом Новосибирская область поддержат поправки, - сказал спикер регионального парламента.

Депутат заксобрания, директор бердского лицея №6 Зоя Родина рассказала главе региона о том, как организован процесс голосования с учетом соблюдения всех санитарных норм.

- Самое главное в этой неожиданно сложившейся ситуации с коронавирусом - поддержка одного из направлений, которое сегодня активно развивается. Это - волонтерство. Важные поправки направлены на поддержку семей с детьми, на их благополучие. Сегодняшний день станет исторической вехой в истории нашего государства, - отметила Зоя Родина.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе с 25 по 30 июня было организовано голосование для того, чтобы исключить одномоментное нахождение 1 июля на избирательных участках большого количества граждан. Губернатор Андрей Травников до старта голосования лично проконтролировал готовность ряда новосибирских участков к работе в условиях пандемии коронавируса. УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками.

Глава региона проголосовал на участке № 2001 в первый день голосования по внесению изменений поправок в Конституцию РФ - 25 июня.

Справка "РГ"

Жители области 1 июля могут проголосовать двумя способами - на избирательном участке и "на дому". Подать заявления (устные обращения) для голосования "на дому" граждане могут до 17.00 часов 1 июля в УИК по месту своей регистрации, а также по месту нахождения.

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