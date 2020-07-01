На складе в центре Нальчика вспыхнул крупный пожар

В центре Нальчика днем 1 июля вспыхнул пожар в мясном магазине. В ГУ МЧС региона изначально сообщили, что площадь пожара 100 квадратных метров и угрозы распространения нет. Однако спустя час выяснилось, что горит большой склад при мясокомбинате, в котором и находится магазин.

- По уточненной информации горит кровля складского помещения на площади 1000 квадратных метров. На месте пожара развернут штаб МЧС России. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. Тушение осуществляется по четырем боевым участкам, к нему привлечены 40 человек и 8 единиц техники, - говорится в сообщении ГУ МЧС Кабардино-Балкарии в Instagram.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара пока не называются, огонь еще не потушен. Как сообщили ТАСС в экстренном ведомстве, в 11:37 по мск возгорание удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.