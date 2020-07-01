В КБР вторые сутки ищут упавший в реку автомобиль с тремя людьми

В Кабардино-Балкарии поездка компании молодых людей вылилась в трагедию. 30 июня в реку Баксан сорвался автомобиль с тремя пассажирами, водитель успел выскочить за секунды до падения. Как сообщили в ГУ МЧС региона, автомобиль так и не нашли, поиски приостановлены на ночь.

- Поисковые мероприятия результатов не дали. Обследовано около 10 километров прибрежной линии и реки Баксан по течению, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ВАЗ-2109 сорвался в ущелье реки в районе 18 часов 30 июня между Тырныаузом и Верхним Баксаном. За рулем находился 24-летний местный житель, который не справился с управлением. Он смог выскочить из машины до падения, а в салоне остались 22-летняя девушка и два подростка 14 и 17 лет. Поиски продолжались до вечера, а на ночь их были вынуждены приостановить.

1 июля ГУ МЧС Кабардино-Балкарии направило на поисково-спасательную операцию больше 80 человек и 12 единиц техники, однако за день не удалось найти следов автомобиля или его пассажиров. Поиски снова приостановлены до рассвета.