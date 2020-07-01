В КБР заработали летние кафе, рынки и крупные магазины

Кабардино-Балкария с первого дня июля перешла ко второму этапу снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Руководитель региона Казбек Коков подписал соответствующий указ 30 июня, сообщили в его пресс-службе.

Решение приняли на заседании оперативного штаба республики по коронавирусу. О положительной тенденции развития ситуации в КБР доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов. Министр здравоохранения республики Рустам Калибатов отметил снижение за последнюю неделю количества поступающих пациентов в среднем и тяжелом состоянии в госпитали особо опасных инфекций.

- Конечно, основной вклад внес медицинский персонал, за что им огромное спасибо. Уверен, что мы в скором времени сможем перейти к другим этапам снятия ограничительных мер, - заявил Коков.

Таким образом, с 1 июля в Кабардино-Балкарии вернутся к работе МФЦ, летние кафе, рынки и ярмарки вне помещений. Кроме этого, откроются крупные магазины площадью до 800 квадратных метров, но только при условии, что у них есть уличный вход. Также в регионе думают над снятием ограничений в работе гостиниц в курортных зонах.

По данным Роспотребнадзора РФ на 30 июня, в КБР подтверждены 5010 случаев коронавируса, 53 человека умерли, а выздоровели 3386 пациентов. За последние сутки выявлены 52 новых случая.

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