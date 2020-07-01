В СКФО средняя явка на голосование по поправкам превысила 71%

В Чечне, по данным республиканского избиркома, проголосовали 85,89 процента избирателей, это 658,5 тысячи человек. Глава республики Рамзан Кадыров накануне заявил, что в регионе не выявлено ни одного нарушения и даже жалобы со стороны наблюдателей.

- Процесс проходит со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех 505 избирательных участках. Каждому избирателю выдается комплект СИЗ и одноразовая ручка, измеряется температура. Предусмотрены разметки и указатели движения, обеспечивающие соблюдение социальной дистанции. Участки регулярно дезинфицируются специальным раствором, - уточнил Кадыров.

В Ставропольском крае к 10 часам утра заключительного дня голосования на участки пришли 62,99 процента избирателей, или 1,2 миллиона человек. В крае также отчитались об открытии участков для голосования прямо в полях, где полным ходом идет уборка урожая.

- Для водителей, механизаторов, трактористов, садоводов, слесарей по ремонту сельхозтехники на рабочих местах работают 117 участковых комиссий в полях и садах Ставрополья, - рассказали в пресс-службе избирательной комиссии края.

В Карачаево-Черкессии на голосование явились 75,54 процента избирателей, в Дагестане - 74,09, а в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - 71,89 и 74,65 соответственно.

В Ингушетии на утро 1 июля явка составила 55,46 процента.