Более 2,7 млн жителей Петербурга приняли участие в голосовании по поправкам

В регионах Северо-Запада участковые избирательные комиссии приступили к подсчету результатов голосования по внесению изменений в Конституцию России.

В Петербурге на избирательные участки пришли свыше 2,7 миллиона человек, явка в Северной столице, по данным горизбиркома, на 18.00 составила 70,7 процента.

В Ленинградской области за два часа до закрытия избирательных участков была зафиксирована явка на уровне 69,3 процента, в Вологодской - 54,8 процента, в Псковской - 53, в Мурманской - 43,5, а в Новгородской - 46,6. В Ненецком автономном округе на 18.00 проголосовали 54 процента от общего числа включенных в списки избирателей. А в Архангельской области этот показатель составил 48,8 процента. Но ситуация неоднородна, например, на Новой Земле явка составила 98 процентов.

В Калининградской области явка перевалила за 50 процентов. За два часа до закрытия участков глава местного облизбиркома Инесса Винярская сообщила, что самыми активными оказались жители Янтарного, Советска и Светлогорска, где явка составила 75 процентов.

Таким образом, в большинстве субъектов Северо-Запада за два часа до закрытия избирательных участков явка превысила 50 процентов.

В Калининградской области пока обработано 0,51 процента протоколов. Под данным ЦИК РФ, на данный момент результат - 93,18 процента высказались за поправки, 6,82 процента - против. В Ленобласти обработана 0,1 процента протоколов, 61,61 процент высказали одобрение поправкам. В Петербурге при обработке 0,01 процента протоколов результат такой - 93,81 процента избирателей проголосовали за изменение Конституции.