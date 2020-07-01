По прогнозам, этим летом многие туристы выберут деревенский отдых в гостевых домах. В Архангельской области такие уютные очажки сельского туризма есть практически в каждом районе.

Гости селятся в домике на одну-две компании, хозяева готовят для них традиционные местные блюда из натуральных продуктов со своего подворья. В северную систему "все включено" также входят знакомство с деревенским бытом, рыбалка, походы по грибы-ягоды, белые ночи и завораживающие пейзажи.

Кроме того, очень популярными стали экскурсии на семейные фермы. Сегодня не в каждой деревне встретишь корову или козу, а уж для горожан это точно экзотика. На фермах можно не только посмотреть на домашних животных, но и поухаживать за ними, а также запастись сделанным тут же настоящим сыром.

Жить в юрте, есть сыр

Семь лет назад многодетная семья Брагиных решила переехать из Архангельска в деревню. Инженер Илья и экономист Анастасия занялись разведением коз и лошадей в местечке Собино Холмогорского района. Со временем освоили производство продуктов из козьего молока. На семейную ферму посреди лесов, полей и рек потянулись желающие отдохнуть от городского шума, провести на природе выходные или отпуск. Разместиться туристам предлагают в... бурятской юрте.

- Она приехала к нам из столицы Бурятии Улан-Удэ, - рассказывает Анастасия Брагина. - Вообще-то мы искали что-то вроде гостевого дома, но наткнулись на информацию о юрте, которую легко перевозить и собирать. Наши гости очень любят проводить время в таком необычном жилище.

На экоферме под названием "Страна кОз" можно полюбоваться на десятки породистых козочек и научиться их доить, покататься на лошадях, продегустировать козье молоко и сыр, попить иван-чая в юрте.

- К сожалению, у нас не очень развита культура потребления козьего молока, хотя оно весьма полезно. Поэтому мы стали варить из него вкусный сыр, который охотно раскупают, - поясняет хозяйка фермы. Но главное - мы постарались создать атмосферу, которая позволит горожанам прочувствовать деревенскую жизнь, получить удовольствие от чистого воздуха и других ее плюсов.

Туристы приезжают целыми группами, поэтому маленькой "стране" надо расширяться. В планах - строительство гостевого терема, открытие помещений для мастер-классов, создание парка деревянных качелей и музея деревенского быта. Есть идея открыть лесную экотропу, а также возить туристов за реку в село Вавчуга, где находится уникальный дом купца Баженова, у которого бывал сам Петр Первый.

Сохранить "мезенку"

Когда два года назад стоматолог и многодетная мама Влада Зезина открывала личное подсобное хозяйство в деревне Шелоховской на Каргополье, у нее и в мыслях не было, что оно станет туристическим объектом. Ей просто хотелось, чтобы пятеро детей пили парное молоко. А еще была мечта - разводить лошадей знаменитой мезенской породы.

Сегодня в хозяйстве уже три "мезенки", шетлендский пони, две коровы, вьетнамские свинки и гуси. Каргопольский район - один из самых туристических в Поморье. И так получилось, что гости без всякой рекламы сами потянулись на семейную ферму.

- Забора у нас нет, наши питомцы на виду, к тому же в соцсетях фото появлялись, вот люди и стали заглядывать. Едут, например, смотреть Александро-Ошевенский монастырь и специально делают круг через нашу деревню. Школьники целыми классами приезжают. Думаю, сегодня очень многим не хватает общения с животными. Мы берем не готовых взрослых лошадей, а жеребят, поэтому у нас можно посмотреть на все этапы ухода за ними и воспитания, - отмечает Влада Зезина.

Семейную ферму в Шелоховской называют новым туристическим брендом Каргополья. В будущем хозяйка планирует открыть конно-туристический центр и проводить занятия иппотерапией для "особых" детей.

От рыбалки до пряников

Большая семья Куликовых, как и многие жители Кенозерского нацпарка, принимает туристов на своем гостевом подворье в деревне Морщихинская. Супруги сначала построили для себя один дом, потом другой - побольше, переехали туда, а первый отвели гостям. Туристов манят тишина и красота заповедного края, а также рыбалка на его многочисленных озерах.

- К нам едут из разных городов страны. В гостиницах парка не всегда хватает мест всем желающим, к тому же многие хотят поселиться в настоящем деревенском доме, - рассказывает Марина Куликова. - Мы предлагаем питание из натуральных продуктов: мясо, птица у нас свои - держим поросят и кур, рыба из озера, овощи со своего огорода. Кроме того, я очень люблю печь северные пряники и всегда угощаю ими туристов. А еще собираюсь устраивать для них пряничные мастер-классы.

Скоро супруги откроют для гостей еще один дом, доставшийся мужу в наследство от родителей. Тогда Куликовы смогут одновременно разместить десять человек.

А как у соседей

Еще в середине 2019 года, задолго до пандемии коронавируса, Мурманская область вошла в "золотую" группу Национального рейтинга въездного туризма-2019, заняв 18-е место среди регионов России и второе - среди субъектов Арктической зоны РФ. В прошлом году Заполярье посетили к тому времени около 450 тысяч туристов. Но этого мало, уверены местные любители активного отдыха и представители туриндустрии Заполярья. Туристическая привлекательность Мурманской области оценена в лучшем случае наполовину, а то и меньше.

- Очень удивляет, что приезжие знают о достопримечательностях Кольского полуострова больше, чем местные жители, - рассказал корреспонденту "РГ" житель Североморска Андрей Иванов, который больше двадцати лет зимой и летом ходит в пешие туристические маршруты по Кольскому полуострову. - Те, кто предпочитает проводить отпуск на юге, не знают о прекрасных водопадах в Хибинах, Ловозерских тундрах и Териберке, никогда не бывали на полуостровах Рыбачьем и Среднем. Они понятия не имеют о том, что на Терском берегу Кольского полуострова есть настоящая песчаная пустыня, где дикие лошади подходят к туристам и выпрашивают у них угощение.

По его словам, многие прекрасные уголки северной природы расположены рядом с Мурманском, Мончегорском, Кировском, Кандалакшей. Туда легко добраться пешком, подобные походы не отнимают много времени и под силу даже слабо подготовленным людям.

Турпоток в Мурманской области может быть увеличен в разы, уверен президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. В регионе много локаций, которые пока мало известны в стране. Чего стоят только колоритные аутентичные села, насчитывающие сотни лет истории. Нераскрученным остается полярный день. Он может стать не менее популярным, чем северное сияние, ради которого сюда зимой приезжали туристы из дальних стран.

По официальным данным, в год Псковскую область посещают до 400 тысяч туристов. Это очень мало, в один голос говорят представители местного туристического бизнеса. У региона огромный потенциал.

- Очень обидно, что лицо России на международном рынке - это Москва, Петербург, Сочи, Казань. Тех иностранных туристов, которым хочется чего-то исконно русского, отправляют по Золотому кольцу или в Великий Новгород. Но для того чтобы прочувствовать страну, нужно съездить в глубинку. И в этом плане города лучше Пскова не найти, - уверена глава бюро путешествий "Континент" Светлана Баранова. - С одной стороны, он пропитан российской историей, с другой - близок к Европе. Псков останавливает, заставляет задуматься, влюбляет в себя безоглядно и навсегда. Знали бы вы, сколько прекрасных людей, побывав однажды на Псковщине, потом переезжают сюда жить, наполняя нашу землю новым смыслом, теплом, добротой. Они выращивают лен, варят варенье, расписывают пряники, пекут хлеб… Каждое такое место - точка притяжения для туристов. Чего нам не хватает, так это целенаправленной работы по продвижению: четкой аналитики, яркой картинки, представления Пскова на внутреннем и международном туристическом рынках. Выстояла бы только наша гостинично-ресторанная сеть после нынешнего шока…

- Да, Псков недооценен, но именно благодаря материалам, где наш город преподносится исключительно как средоточие церквей и монастырей, - говорит Александра Лебедева, директор туроператора "Атмосфера путешествий". - Ценителей храмов не так много, как любителей природных красот, а равных нашим, поверьте, нет в стране! Но СМИ не пишут, например, об Изборско-Мальской долине - невероятном памятнике природы, расположенном всего в тридцати километрах от Пскова. Здесь ведь не только Изборская крепость, но и удивительной красоты пейзажи, краснокнижные животные и растения, треки разного уровня сложности, дороги, по которым ходили еще 800-900 лет назад, легенды и сказания… А Талабские острова! Они считаются местом паломничества, но там есть и песчаная дюна, и принесенные ледником валуны, и реликтовая сосновая роща… Ничего не изменится, пока мы не сломаем стереотипы, которые выстраивались десятилетиями. Псковщина - это не только церкви и Пушкин, это еще и природа, воздух, свобода! Да, мы не на перекрестке всех дорог, но с транспортной доступностью проблем нет: сейчас закончатся ограничения, возобновят четыре "Ласточки", авиарейсы - и пожалуйста, Псковщина ждет вас, места здесь хватит всем!