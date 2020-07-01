Калининградская область присоединилась к голосованию по поправкам

В Калининградской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Самый западный российский регион единственный в стране живет в часовом поясе, на час отстающем от московского. Поэтому с открытием калининградских участков в 8.00 по местному времени (9.00 по московскому времени) можно сказать, что вся страна приступила к финальному этапу голосования.

Все 546 участков начали работать еще 25 июня. В первый день проголосовали 47,5 тысячи калининградцев - 5,9 процента от числа зарегистрированных в регионе избирателей. По состоянию на утро 1 июля явка, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального избиркома, составила уже 41,55 процента. Свой выбор сделали более 338 тысяч человек.

В региональной столице пользуется спросом придомовое голосование, отмечают в администрации Калининграда. Как и на стационарном избирательном участке, здесь соблюдают все меры предосторожности, связанные с противодействием распространения коронавируса. Обязателен температурный контроль. Все участники голосования получают индивидуальные средства защиты, индивидуальные ручки. Также проходит дезинфекция рук и регулярно обрабатывается оборудование.