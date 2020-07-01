Киностудия "Ленфильм" объявила о конкурсе сценариев веб-сериалов.

К участию приглашают авторов проектов на уровне сценарной заявки, поэпизодного плана сезона и готового сценария пилотной серии. Хронометраж серии - до 10-15 минут, количество серий - 10-12. Темы и жанры могут быть любыми в рамках действующего законодательства. Преимущество будет отдано недорогим в производстве проектам (современная эпоха, доступные локации, небольшое количество персонажей).

Победитель конкурса сможет заключить договор с киностудией "Ленфильм", его проект веб-сериала будет доработан и запущен в производство. Автор будет приглашен в сценарную комнату на "Ленфильме" по разработке веб-сериалов. Организаторы конкурса могут пригласить к работе сценарной комнаты также авторов других проектов, не занявших призовые места.

Призом конкурса станет право автора заключить договор с организатором на передачу исключительных прав на сценарий пилотной серии сериала, сумма вознаграждения - 100 000 рублей, а также договор на дальнейшее сотрудничество по созданию сценариев для следующих серий.

Шорт-лист будет объявлен 15 августа. Победителей назовут 31 августа.