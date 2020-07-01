На стройке в Ленобласти нашли останки связанного человека

Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги. В региональном СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Этот храм расположен в деревне Пеники в Ломоносовском районе. Здесь еще ведутся строительные работы, но уже регулярно проводятся и службы.

На место ЧП сразу выехала следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели территорию, использовав специальную криминалистическую технику.

Назначены необходимые экспертизы и составлен совместный с полицейскими план следственно-оперативных мероприятий.