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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наблюдатель о ситуации с журналистом Френкелем: Это однозначно театральная постановка

Текст: Иван Агафонов
История о том, что в Санкт-Петербурге злые полицейские на одном из участков для голосования сломали руку журналисту, при ближайшем изучении выглядит не совсем так, как подается в громких заголовках некоторыми СМИ. Речь о фотографе (по другой информации - корреспонденте) интернет-проекта "Медиазона" Давиде Френкеле.

Внимательно, с самого его начала, просмотрев видео инцидента, можно однозначно сделать вывод, что молодой человек сознательно провоцировал членов избирательного участка, наблюдателей и полицейских. Более двух минут парня просили отойти и не мешать голосованию. Парень игнорировал все просьбы. После этого уже наблюдатели попросили полицейских навести порядок и вывести молодого человека с территории избирательного участка. Стражи правопорядка какое-то время пытались словесно убедить возмутителя спокойствия угомониться и не мешать работе участка. Когда же один из полицейских приблизился к парню, тот достал мобильный телефон и демонстративно поднес его к лицу полицейского на расстояние нескольких сантиметров. Это отчетливо можно разглядеть на видео.

Примечательно, что после того как мужчине якобы "сломали руку", он взял мобильный телефон и писал смс. Вроде как здоровой рукой, но и "поломанная" не производила впечатление неработающей руки.

Кстати, "скорую помощь" молодому человеку тут же вызвали. А он, пока лежал, еще успел оскорбить полицейских.

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос
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По словам очевидцев, присутствовавших непосредственно при инциденте, ситуация была однозначно спровоцирована самим этим молодым человеком. Вот, что об инциденте рассказала наблюдатель от Общественной палаты РФ Ольга Савичева (женщина невысокого роста в очках - на видео просит Френкеля не нарушать порядок на участке). "Всё, что сегодня здесь происходило - это действительно была театральная постановка и подготовленная провокация. Дело в том, что, когда я сегодня с утра приехала сюда, коллеги рассказали, что это все началось еще вчера - эти провокации, эти театральные выступления. А сегодня заходит обыкновенный молодой человек без маски и перчаток. Мы, как и все общественные наблюдатели, предлагаем ему надеть маску и перчатки, если он действительно идет голосовать", - рассказала Савичева.

Но парень отказался и далее стал препираться. Причем, по словам Ольги Савичевой, молодой человек изначально был очень агрессивно настроен по отношению к полицейским, хотя те абсолютно не предъявляли ему никаких претензий.

Более того, оказывается, что Давид Френкель уже не первый раз устраивает подобные провокации. В 2016 году его задержали за стычку на акции ЛГБТ. Тогда корреспондент пожаловался, что был избит медиками. Но, оказалось, что он просто провоцировал прибывших врачей, не давая им исполнить свои обязанности.

итоге никаких реальных телесных повреждений у него тогда не обнаружили.

В 2018 году Френкель кричал и бросался на правоохранителей в Дзержинском суде, откуда его вывели со скандалом. В мае, дождавшись операторов и фотографов, он также сделал все, чтобы его задержали в центре Санкт-Петербурга. При этом во всех случаях он пытается выставить себя "жертвой", которой якобы что-то запрещают.

Как бы там ни было, Следственный комитет уже заинтересовался этой историей и назначил доследственную проверку. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке № 2193 в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении питерского главка СК России.

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