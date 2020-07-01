Санкт-Петербург и Финляндию свяжет новая дорога

К многостороннему автомобильному пункту пропуска "Брусничное" построят новую дорогу.

Она заменит нынешнюю, возведенную еще в 1960 году для обслуживания Сайменского канала, сообщает пресс-служба дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Трасса в обход Сайменского канала будет строиться в рамках программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия - Россия". Грант позволит привлечь 80 процентов от общей стоимости проекта. Оставшиеся средства внесут равными частями Минтранс России и Ленинградская область.

Строительство новой современной дороги кардинально сократит количество ДТП в Ленинградской области, улучшит условия пассажирских и грузоперевозок между территорией Северо-Запада и Финляндией, усилит конкурентоспособность транспортного потенциала региона.