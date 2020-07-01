В Петербурге автомобиль протаранил кафе

Фото: Скриншот с видео, опубликованного в сообществе vk.com/spb_today

В Петербурге недалеко от станции метро "Выборгская" автомобиль Ford Explorer въехал в здание кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло по адресу Гренадерская, 22. Автомобиль разбил витрину кафе и въехал в обеденную зону. Само кафе работает навынос, поэтому посетителей в этой зоне не было.

Водитель, судя по всему, не пострадал. К приезду сотрудников ГИБДД и спасателей он скрылся, бросив машину.

Камера кафе зафиксировала номер машины, в перспективе водитель может быть объявлен в розыск.

Случайными свидетелями наезда автомобиля стали прохожие, которые намеревались купить в этом кафе шаверму, но их попытки оказались тщетными, после ЧП заведение закрылось.