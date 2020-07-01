В Петербурге выпустили на волю спасенных краснокнижных птиц

На территории государственного природного заказника "Сестрорецкое болото" на волю выпустили шесть птиц. Все они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" городской комитет по природопользованию.

Всех этих птиц спасли жители Петербурга. Сотрудники Русского музея заметили осоеда, которого атаковала стая ворон, такую же птицу обнаружили у бизнес-центра в Петроградском районе и передали экологам. Остальных пернатых, в том числе третьего осоеда, лугового луня, черного дятла и ушастую сову подобрали жители ранеными или истощенными.

Все птицы прошли курс лечения и реабилитации в ветеринарном госпитале. Теперь они вернутся к обычной жизни в природной среде.