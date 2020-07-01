В Петербурге за поправки проголосовали свыше 80% избирателей

В Петербурге по результатам обработки 28,13 процентов протоколов поправки в Конституцию поддержали 80,52 процента избирателей, это следует из данных ЦИК.
Против высказались 18,94 процента участников голосования, остальные бюллетени (из числа обработанных на данный момент) были признаны по разным причинам недействительными.
Явка на плебисците составила 70,7 процента, на избирательные участки за весь период голосования пришли свыше 2,7 миллиона человек.
А всего в Северной столице в списки избирателей включено свыше 3 миллионов 848 тысяч граждан. Голосование проходило на 1899 избирательных участках.
Пандемия коронавируса внесла в избирательный процесс свои коррективы. Так, в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19, было организовано по два избирательных участка, один - в чистой зоне, второй - в "красной".
В роли наблюдателей выступили медработники. Особенность таких участков еще и в том, что вся документация по голосованию передается в избирательные комиссии по электронной почте. Оригиналы документов не предоставляются.