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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело на водителя, устроившего стрельбу на трассе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который устроил стрельбу из травматического пистолета на Выборгском шоссе. Нападавшему вменяют хулиганство, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В полицию обратился водитель автомобиля Opel Astra. Он сообщил, что стал невольным участником дорожного конфликта.

На Выборгском шоссе образовалась пробка. Белый внедорожник попытался объехать машины по обочине, но другие машины джип не пропустили. Тогда водитель внедорожника вышел из машины и выстрелил в сторону одного из автолюбителей, который его не пропустил.

После этого водитель ударил пистолетом по лобовому стеклу Opel Astra, сел в свой джип и уехал. А водитель легковушки пошел в полицию.

На следующий день мужчину, находившегося за рулем джипа, задержали полицейские. В квартире водителя нашли несколько единиц оружия, сейчас оно направлено на экспертизу. Об этом мужчине известно, что ему 38 лет и ранее он был судим.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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